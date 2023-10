Ultimi giorni per il Fondo indigenti di Giuseppe Latour









Ultimi giorni per presentare le domande di accesso al Fondo indigenti. Scade il prossimo 31 ottobre il termine per fare istanza per il contributo a fondo perduto, istituito al momento della riduzione del superbonus dal 110 al 90 per cento. Il decreto del ministero dell’Economia del 31 luglio scorso ha fissato i requisiti che i beneficiari devono possedere. Deve esserci un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a 15mila euro, calcolato attraverso il nuovo quoziente familiare. Il contributo spetta ai soggetti che hanno sostenuto tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 spese relative agli interventi di superbonus, con agevolazione al 90 per cento. È obbligatorio che il contributo venga richiesto per un’unità immobiliare della quale si è proprietari o sulla quale si detiene un altro diritto reale. Ancora, deve trattarsi di un’abitazione principale. Il bonus - va ricordato - punta ad aiutare i contribuenti in situazioni reddituali incompatibili con il pagamento del 10% delle spese non coperte dal superbonus al 90 per cento. Sono interessate al contributo sia le spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente sia quelle imputate per gli interventi condominiali.