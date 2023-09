Valide le tabelle millesimali che derogano i criteri di riparto se la delibera non è stata impugnata di Rosario Dolce

La delibera che sostituisce quella impugnata fa cessare la lite ma non impedisce sempre la condanna alle spese

Non si può sindacare in via incidentale infatti la validità di una delibera non impugnata

Per la Corte di appello di Milano (sentenza 2591 pubblicata il 05 settembre 2023) l'approvazione delle tabelle millesimali da parte dell'assemblea dei condòmini “in sede esecutiva” non è invalidabile, seppure queste ultime si rinvengono come una convenzione a norma dell'articolo 1123, comma 1, ultima parte Codice civile; inoltre, per quanto riguarda la delibera originaria, da ritenere (almeno in tesi) nulla, il giudice non può rilevarla in via d'ufficio se essa rileva, rispetto l'oggetto della causa, solo in via incidentale.

I fatti di causa

Succedeva che un condòmino impugnava la delibera con cui l'adunanza condominiale disponeva l'approvazione delle tabelle millesimali poiché assumeva che la stessa, per quanto concerne la caratura attribuita al proprio immobile (a fronte, in particolare, del coefficiente soggettivo attribuito in seno le citate tabelle), derogasse il principio della proporzionalità di cui alla norma citata.

A tal riguardo, chi agiva in giudizio richiamava una precedente deliberazione con la quale, il proprio dante causa (cioè colui che gli aveva venduto l'appartamento), aveva prestato il consenso affinché per il proprio immobile, nel conteggio tecnico da eseguire, desse luogo all'applicazione di un coefficiente con il tetto massimo di 1,50 (non è dato sapere di più, ma si conviene e deduce – dal novero della controversia - che tale parametro, stando alla tecnica e alla regola dell'arte, fosse esorbitante rispetto a quello che sarebbe stato corretto applicare).

Pertanto, la deroga al regime legale di ripartizione delle spese, assunta con diversa convenzione, in effetti, era stata approvata dall'assemblea condominiale con la precedente delibera del 2016, la quale però non venne impugnata in giudizio; in altri termini, la delibera del 2019 oggetto, invece, di gravame aveva dato luogo alla esecuzione del precedente accordo collegiale, ai fini della revisione delle tabelle millesimali.

La decisione

In quanto tale, la Corte milanese ha stabilito che la domanda di declaratoria di nullità della delibera del 2019 per l'omessa relativa approvazione all'unanimità della citata “convenzione” dovesse essere rigettata, atteso che - come aveva correttamente affermato dal giudice di prime cure - tale decisione, non avendo ad oggetto l'approvazione di una deroga ai criteri legali e/o convenzionali di ripartizione delle spese condominiale, e, quindi, non avendo “natura negoziale”, poteva essere approvata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, comma 2 Codice civile (a tal riguardo, è stata richiamata la Cassazione 6735/2020).

Di rilievo è poi, infine, un altro passaggio motivazionale, vale a dire quello volto a perimetrare la posizione del giudice dinanzi lo stato delle delibere presupposte e non impugnate. Nel qual caso, il giudice collegiale – anche qui richiamando un precedente di legittimità (Cassazione 4672/2017) – ha affermato che non si può sindacare in via incidentale la validità di una delibera non impugnata, ma si deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della medesima.