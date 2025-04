Violazione del regolamento e usufrutto: in mediazione e in giudizio va convenuto il nudo proprietario

Una delle questioni sempre dibattute in ambito condominiale, è quella relativa ai rapporti tra condominio e condomino, nei casi in cui l’immobile sia gravato dall’usufrutto, istituto regolato da un intero capo nel Codice civile (dall’articolo 978 fino all’articolo 1020, oltre a varie diposizioni sparse nel codice). In sintesi è il diritto di godere di una cosa altrui, traendo da essa ogni utilità, con l’obbligo però di rispettarne la destinazione economica.

I soggetti parte del rapporto citato sono...