Visto di conformità «ora e per allora»: come funziona e quando serve di Deborah Maria Foti - Anapi

L'agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul visto di conformità nei bonus edilizi attraverso la FAQ del 6 giugno 2023

Uno degli ultimi chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate in merito ai bonus edilizi e al visto di conformità arrivano attraverso una FAQ pubblicata sul sito istituzionale in data 6 giugno 2023. Il quesito riguardava le modalità di rilascio del visto di conformità “ora e per allora” sulle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi e se il rilascio del visto di conformità deve essere comunicato all'agenzia delle Entrate.

Le differenze con il visto ordinario

Per rispondere a tale quesito è necessario comunque ricordare...