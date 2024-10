Abruzzo: la Consulta bacchetta il Governo dichiarando legittima la legge regionale c.d. "sottotetti"

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167 del 24 ottobre 2024, ha respinto il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, con il quale il Governo ha impugnato gli articoli 26, commi 20, lett. a), e 21, della legge della Regione Abruzzo 4 del 25 gennaio 2024, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)", per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.