Professione CTU. Contestazioni alla consulenza tecnica

Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio possono essere sollevate tempestivamente e fino alle conclusioni anche in appello e nel rito sommario Cassazione civile, Sez. I, sent. 18 settembre 2024, n.25109



Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019

In tema di indennità di esproprio, nel procedimento di opposizione alla stima le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla c.t.u. non sono soggette a preclusioni e possono formularsi anche nelle note conclusionali, depositate in vista della discussione orale, poiché l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella formulazione ratione temporis vigente, prevede un rito celere e deformalizzato come il rito sommario.