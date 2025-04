Acqua non contabilizzata, costi secondo i millesimi

La domanda In materia di ripartizione delle spese per l’acqua, vorrei sapere qual è il modo più corretto per suddividere la differenza che si riscontra fra il contatore generale e i contatori parziali dei vari condòmini.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 febbraio 2025

In generale, la giurisprudenza è costante e univoca in merito alle ripartizioni dei consumi di acqua potabile. Fra le altre si fa presente la pronuncia del Tribunale di Roma, sezione V, del 18 aprile 2023, n. 6163, secondo cui, «in tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza...