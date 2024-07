Affitti brevi, +28% di pernottamenti in Europa nel primo trimestre 2024

Prenotazioni online in aumento per gli affitti a breve termine nei paesi dell’Unione europea. A confermarlo è Eurostat che, nella sua ultima rilevazione, ha fotografato un incremento del 28,3 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2023.

Numeri da record

Nel primo trimestre 2024 sono state 123,7 milioni le notti trascorse in alloggi, prenotati con formula short term rent su Airbnb, Booking, Expedia Group e TripAdvisor. Guardando più nello specifico ai dati riportati di mese in mese, il turismo di piattaforma ha...