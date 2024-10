Affitti brevi, il Cin slitta a gennaio del 2025

Il codice identificativo nazionale per gli affitti brevi slitta al primo gennaio del 2025. La proroga, che riguarderà sia l’obbligo di dotarsi del Cin che le relative sanzioni, è stata decisa in via amministrativa e confermata ieri da una nota del ministero del Turismo, guidato da Daniela Santanchè.

«Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (Cin)», è emersa - secondo quanto spiega la nota - «l’opportunità di uniformare il termine entro cui...