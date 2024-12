Affitti brevi, rilasciato il 70% dei Codici identificativi

Con oltre 549.900 strutture registrate e più di 385.000 Codici identificativi nazionali (Cin) rilasciati, è stato superato il 70% delle strutture registrate. In una nota il ministero del Turismo riferisce perciò di risultati significativi ottenuti in pochi mesi.

Il rilascio automatico del Cin

A partire da ieri, è anche attivo il rilascio automatico del Cin, per le strutture che hanno segnalato nei giorni scorsi «struttura non trovata» e per le quali sono già trascorsi 30 giorni dalla richiesta. Questo caso si riferisce all’eventualità...