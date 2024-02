Affitti brevi, in tutte le case estintori e rilevatori di fumi dopo che sarà assegnato il Codice identificativo

La domanda Con riferimento all’articolo 13-ter, comma 7, della legge 191/2023, vorrei sapere se la dotazione degli estintori e dei rilevatori di gas è obbligatoria per tutti gli appartamenti per affitti brevi, oppure solo per quelle fattispecie riconducibili all’esercizio di attività imprenditoriali.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 19 febbraio 2024

Il comma 7 dell’articolo 13-ter della legge 191/2023 detta una disciplina specifica per chi concede in locazione unità immobiliari per finalità turistiche in forma imprenditoriale, e una obbligatoria per tutte le locazioni in generale. Solo le unità immobiliari a uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche gestite nelle forme imprenditoriali devono...