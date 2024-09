Affitti brevi, Uppi chiede una proroga per l’avvio delle sanzioni alle strutture senza Cin

Rivoluzione degli affitti brevi in corso e si guarda alla data dell’avvio delle sanzioni, fissata 60 giorni dopo la pubblicazione dell’Avviso pubblico del ministero del Turismo. Secondo l’Unione piccoli proprietari immobiliari (Uppi) il termine del 2 novembre 2024 per dotarsi del Codice identificativo nazionale (Cin), anche da parte di chi è già in possesso del Codice identificativo regionale (Cir), sta creando un caos difficilmente risolvibile.

I tre aspetti critici sottolineati da Uppi

In una nota a firma del presidente nazionale Fabio Pucci...