Affitti, la cedolare secca con l’inquilino-impresa aspetta ancora la Corte

Una sola sentenza di Cassazione non basta. È questa – in poche parole – la posizione del ministero dell’Economia, che chiude alla possibilità di applicare la cedolare secca ai contratti di locazione abitativa in cui l’inquilino è un’impresa (foresterie, case date in uso ai dipendenti e così via). A quasi un anno dalla sentenza 12395 del 7 maggio 2024 – che ha dato l’ok alla tassa piatta – il Mef ha ribadito il no alla cedolare nel question time 5-03773 del 26 marzo scorso in commissione Finanze alla...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi