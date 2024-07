Affitti commerciali, rinnovo evitabile solo con la disdetta

La domanda È possibile stipulare un contratto di locazione di immobile a uso commerciale della durata di 15 anni, decorsi i quali il contratto si risolve per consenso delle parti, senza prevedere alcuna proroga? Si evidenzia che, trattandosi di locazione ultranovennale, il contratto sarà stipulato per atto pubblico e trascritto nei registri immobiliari tenuti nella conservatoria territorialmente competente. In caso di risposta affermativa, il conduttore, alla scadenza del contratto, ha diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento, ex articolo 34 della legge 392/1978?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 giugno 2024

Nelle locazioni commerciali, il rinnovo del contratto è disciplinato dall’articolo 28 della legge 392/1978 (legge sull’equo canone). In base a tale norma, per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e, per quelle di immobili adibiti...