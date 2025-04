Affitti, continua la corsa della cedolare secca: imposta dichiarata record a quota 3,7 miliardi

Cresce ancora l’appeal della flat tax sugli affitti. La cedolare secca si conferma in cima alle preferenze dei contribuenti italiani, anche nelle ultime statistiche fiscali, relative alle dichiarazioni presentate nel 2024 (anno di imposta 2023). In totale, l’imposta dichiarata è stata pari a oltre 3,7 miliardi di euro, un record assoluto con una crescita di quasi 9 punti rispetto all’anno precedente. In aumento soprattutto la versione light, al 10%, della sostitutiva, dedicata ai canoni concordati...

