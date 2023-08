Amministratore, la non corretta redazione del bilancio è la principale causa di revoca del mandato di Luana Tagliolini

Vanno rese intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione, la situazione patrimoniale, i fondi e le riserve

Il rapporto tra condominio ed amministratore è assimilabile al mandato con rappresentanza, con conseguente applicazione, tra le parti, delle norme sul mandato. L’amministratore deve esercitare il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia ed è tenuto al rispetto del regolamento e delle norme di cui agli articoli 1130, 1131 e 1135 Codice civile per cui, in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, deve rispondere dei relativi danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri, a titolo di responsabilità contrattuale ex articolo 1218 cCodice civile nei confronti del condominio.

Tali principi sono stati richiamati dal Tribunale de L'Aquila (numero 476/2023) nella sentenza con la quale ha accolto la domanda di un condominio che chiedeva la condanna dell'ex amministratore al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per aver violato gli obblighi derivanti dal mandato arrecando al condominio un pregiudizio economico.

Le contestazioni all'ex amministratore

Esperita la Ctu veniva accertato il credito del condominio, anche se notevolmente ridotto rispetto a quello dichiarato da quest'ultimo, e il Tribunale condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma come quantificata oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, delle spese per la Ctu e delle spese di lite.

Dalla relazione tecnica, l'amministratore era risultato gravemente inadempiente, non solo nella esecuzione degli adempimenti fiscali, nella tenuta dei registri obbligatori, nella conservazione della documentazione inerente la gestione del condominio ed i rapporti con i singoli condòmini, ma anche, per quel che interessa il presente giudizio, nella redazione del rendiconto annuale della gestione e nella convocazione dell'assemblea entro i termini di legge per la relativa approvazione. Nel caso in esame è risultato che l'ex amministratore nella redazione dei bilanci dall'esercizio 2007 all'esercizio 2015 aveva violato l'obbligo giudico di corretta redazione dei bilanci in base alla normativa vigente nel periodo di riferimento, essendo risultato provato che i dati non erano stati riportati in modo veritiero e corretto.

Il bilancio quando può dirsi redatto correttamente

Difatti, la redazione del bilancio, benché non richieda una forma rigorosa analogamente a quanto previsto per i bilanci delle società (Cassazione 1405/2007) né l’analitica indicazione dei nominativi dei condòmini morosi nel pagamento delle quote condominiali e degli importi da ciascuno dovuti (Cassazione 1544/2004), deve riportare, anche alla luce dell'articolo 1130 bis Codice civile vigente dal 17 giugno 2013, il corretto importo delle poste attive e passive, onde rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione, la situazione patrimoniale, i fondi e le riserve e consentire loro di conoscerne l’esatta consistenza determinando, altrimenti, l’omissione dei predetti dati la sua illegittimità e, di conseguenza, l’illegittimità della deliberazione che lo ha adottato.