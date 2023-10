Amministratore del supercondominio in carica per un anno di Eugenio Correale

Si applicano alla gestione di più edifici con impianti comuni le stesse regole del condominio

La legge 220/2012, di riforma del condominio, ha introdotto all’articolo 1117-bis del Codice civile la regolamentazione del supercondominio, relativo alle ipotesi in cui vi sono più condomìni serviti da impianti o parti in comune. Tale norma si limita a dichiarare applicabili al supercondominio la disciplina del condominio; tuttavia la riforma ha introdotto una disciplina specifica per quanto concerne le assemblee dei supercondomìni, convocate per la gestione ordinaria e per la nomina dell’amministratore (articolo 67, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile).

In particolare, quando i partecipanti sono complessivamente più di 60, ciascun condominio deve designare - con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno due terzi del valore dell’edificio, ex articolo 1136, quinto comma, del Codice civile - un proprio rappresentante all’assemblea e, se questo non viene designato, la nomina è fatta dal giudice su domanda di ciascun partecipante al supercondominio oppure di uno dei rappresentanti degli altri condomìni, previa diffida al condominio inadempiente a provvedere. La legge non dice molto di più sulla figura del rappresentante. E la stessa definizione e costituzione del supercondominio non ha una regolamentazione certa.

Per questo è quanto mai interessante l'analisi condotta dall'avvocato Eugenio Correale, direttore del centro studi Anaci Lombardia e Milano.