Prevenzione contro i furti in abitazione: rinnovata l’intesa tra Polizia e Confabitare

La Questura di Bologna e Confabitare - Associazione Proprietari Immobiliari - rinnovano - comunica una nota - la loro collaborazione con l’obiettivo di promuovere la legalità e fornire utili consigli per prevenire il fenomeno dei furti in abitazione che, nel periodo delle vacanze estive, tende fisiologicamente ad aumentare, in considerazione del fatto che i proprietari si allontanano per medi o lunghi periodi dalle loro case.

I furti in appartamento rappresentano una delle forme di reato più invasive...