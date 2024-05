Anche gli edifici si ammalano: cosa fare?

La gestione proattiva della qualità dell’ambiente interno è un pilastro fondamentale per il mantenimento della salute fisica e della vitalità organizzativa tant’è che riconoscere e affrontare la sindrome dell’edificio malato è fondamentale per garantire la salute e la produttività degli occupanti dell’edificio. Va da sé che attraverso l’implementazione di strategie mirate per migliorare la qualità dell’aria interna, i gestori degli edifici possono ridurre significativamente l’incidenza del Sick Building Syndrome, per migliorare tanto il benessere sul posto di lavoro quanto rafforzare il loro impegno nel fornire ambienti sicuri e sani.