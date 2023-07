Annullata la delibera di rifacimento del lastrico se, con la realizzazione di una veranda, parte di esso ricade nella proprietà esclusiva di un condòmino di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Con la realizzazione di una veranda, il piano di calpestio dei due vani, ricavati sul tetto dell’edificio dal proprietario dell’ultimo piano e del terrazzo, non funge più da copertura comune









Se il proprietario esclusivo del lastrico solare ne trasforma una porzione in due ambienti chiusi, autonomi e funzionalmente annessi all’originario appartamento sempre di sua proprietà, prospiciente al lastrico in oggetto, condonandoli e ricavando un evidente incremento della volumetria del medesimo immobile, il piano di calpestio della veranda ottenuta, che fungeva da copertura per gli altri appartamenti sottostanti, perde questa funzione comune per diventare solaio divisorio rispetto al solo piano...