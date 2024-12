Antenna telefonica su lastrico, contratto di locazione inefficace se manca la delibera autorizzativa

Un condominio chiamava in causa il suo precedente amministratore per aver stipulato, come falso procuratore perché in assenza di delibera autorizzativa, un contratto di locazione finalizzato all’apposizione di un’antenna di proprietà di una nota società di telecomunicazioni sul tetto. Il Tribunale di Lecce, con la sentenza 2907/2024, ha dichiarato il contratto inefficace e inopponibile al condominio.

I fatti di causa

Il precedente amministratore, contraffacendo la firma di un condòmino quale presidente di un’assemblea...