Antincendio nei locali box e obblighi dell’amministratore

La domanda Nel nostro condominio l’accesso ai box auto è privo del certificato di prevenzione incendi. L’amministratore ha inviato ai condòmini una diffida scritta a non utilizzare i box fino all’ottenimento del certificato, ma molti continuano a farne uso. Si chiede quali siano gli obblighi specifici dell’amministratore in merito alla regolarizzazione antincendio, se è sufficiente la lettera di diffida per sollevarlo da eventuali responsabilità civili e penali, e che cosa possiamo fare, come condòmini, per tutelarci e sollecitare un intervento efficace e tempestivo.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 7 luglio 2025

L’amministratore di condominio, in qualità di responsabile della sicurezza antincendio, ha il dovere giuridico di attivarsi con sollecitudine per sanare eventuali irregolarità in materia di prevenzione incendi, in ossequio alle disposizioni del Dpr 151/2011, del Dm Interno 21 febbraio 2017 e del Dm Interno 15 maggio 2020. A tal fine, egli è tenuto a coinvolgere l’assemblea...