Apertura di finestre in condominio, mediazione e morosità tra i temi delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

Inoltre resta articolato il dibattito sulla costituzione di condominio e supercondominio

In Diritto e pratica condominiale 22 maggio 2023, si segnala l'articolato commento, ricco di utilissimi spunti dottrinali, di L. Papaleo, Acquisto per usucapione della servitù di mantenimento di un'apertura lucifera in edificio condominiale, a proposito dell'ordinanza della Cassazione 12175 del 2023. La Suprema corte ha ribadito il principio secondo cui le aperture di luci tra un vano e l’altro dello stesso edificio condominiale o comunque all’interno di un complesso immobiliare integrante una proprietà...