Basta la maggioranza per l’ok alla delibera che statuisce il pagamento di alcuni dei posti auto in cortile di Annarita D’Ambrosio

Si tratta non dell'attribuzione in via esclusiva e per un tempo indefinito di nuovi posti auto, al di fuori della turnazione, ma della regolamentazione di una forma di godimento turnario del cortile

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Legittimo fissare un contributo in caso si decida di assegnare due posti auto invece di uno ai condòmini nel cortile di uno stabile. La delibera che regolamenta l’assegnazione dei posti non necessita di approvazione unanime perchè solo le clausole di natura contrattuale vanno approvate da tutti i condòmini, non così quelle puramente regolamentarie. Sono gli importanti principi sanciti dalla ordinanza 14019/2023 della Cassazione pubblicata il 22 maggio.

La vicenda processuale

A rivolgersi ai supremi giudici due condòmini...