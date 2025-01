Beneficio al 50% per la nuova tubatura del gas condominiale

La domanda Nel nostro condominio, per motivi di sicurezza, dobbiamo sostituire il vecchio tubo del gas nel tratto fra il contatore (punto di prelievo dalla rete di distribuzione) e il locale caldaia. Si chiede se la spesa sia detraibile dai condòmini, secondo le quote millesimali di ciascuno, in base all’articolo16-bis del Tuir (Dpr 917/1986).

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 gennaio 2025

La spesa descritta riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni condominiali. Pertanto, tale spesa è detraibile nella misura del 50% per ciascun condomino, in base alle rispettive quote millesimali di proprietà (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche ...