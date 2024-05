Bonus barriere architettoniche: chiusura per cessione del credito e sconto in fattura in tre passaggi

Dopo la proroga fino al 31 dicembre 2025 disposta dalla Legge di bilancio 2023, per la detrazione del 75% dedicata all’eliminazione delle barriere architettoniche, nel 2023 era arrivata anche la possibilità di includervi interventi quali la sostituzione di pavimenti, porte e infissi esterni. Poi il D.L. 212/2023 ha ristretto sia il suo ambito di applicazione che la possibilità di ottenere sconto in fattura o cessione del credito. Con il D.L. 39/2024 arriva la definitiva chiusura a cessione del credito e sconto in fattura, fatte salve alcune eccezioni. Diviene utile esaminare le diverse finestre temporali in cui l’opzione per cessione del credito o sconto in fattura è ancora ammessa e a quali condizioni.