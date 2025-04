Bonus colonnine: riapertura dei termini degli aiuti

Si riapre la partita degli aiuti per installare le colonnine di ricarica nei condomini. Dal 29 aprile 2025 si potrà richiedere il bonus colonnine, con i contributi per gli utenti domestici. L’incentivo, chiarisce il ministero delle Imprese e del Made in Italy, riguarda le installazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Potranno fare richiesta del contributo per acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici effettuati quegli utenti domestici che, avendo fatto...