Bonus colonnine, sono 5.319 le domande presentate nel primo mese

A un mese dall’avvio della piattaforma dedicata, il ministero delle Imprese e del made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha reso noti i primi dati relativi alle richieste del bonus colonnine domestiche. Si tratta del contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come ad esempio colonnine o wall box) istitutito dal Dpcm 4 agosto 2022.

I dati di Invitalia

Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti...