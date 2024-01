Necessaria la puntuale dimostrazione del diritto a fruire tanto del superbonus quanto del bonus mobili

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus sulla sentenza di Cassazione 29852 del 27 ottobre 2023.

In sintesi

Il diritto del contribuente ad usufruire della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio non comporta necessariamente anche la riconoscibilità del diritto alla detrazione per il cosiddetto bonus mobili. Infatti, sul contribuente grava l’onere di dimostrare che gli arredi siano destinati all’immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, circostanza...