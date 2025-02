Bonus mobili fino a 5.000 euro nel 2025

La legge di Bilancio di quest'anno ha confermato il limite di spesa di 5.000 euro, ma per la determinazione del plafond disponibile occorre tener conto anche delle spese già effettuate nell'anno precedente in relazione al medesimo intervento edilizio. Condizione che, in alcuni casi, potrebbe comportare l'impossibilità di fruire del bonus per quest'anno.