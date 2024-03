Bonus mobili, beneficio rinnovato grazie a un nuovo intervento

La domanda

Nel 2022, con un intervento di manutenzione straordinaria in edilizia libera, ho sostituito due vecchie persiane in legno con altre di alluminio. Per tali spese ho fruito dell’agevolazione al 50% in dichiarazione dei redditi, nonché del bonus mobili. Adesso, ho la necessità di sostituire una vecchia porta con una nuova in alluminio, con l’agevolazione al 50 per cento. In virtù di questo intervento, avrò nuovamente la possibilità di fruire del bonus mobili?