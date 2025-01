Caldaie a gas, lo stop agli sconti è doppio

Stop sia all’ecobonus sia al bonus casa ordinario, anche nelle loro versioni depotenziate. La legge di Bilancio per il 2025, riprendendo la definizione delle Energy performance of buildings directive (la direttiva Case green o Epbd), ha previsto che «gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili» (quindi, quelle a gas metano) non possano beneficiare di queste due agevolazioni fiscali:

1) la maggiorazione del bonus...