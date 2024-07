Case vacanza, crescono acquisti senza mutuo e valori al metro

Non è mai “bassa stagione” per i prezzi delle case al mare e in montagna. A certificarlo è l’ultima rilevazione di Scenari Immobiliari per Il Sole 24Ore.

Se negli ultimi cinque anni, dal 2019, ovvero in fase pre-covid, in Italia i prezzi, in media, considerando un’area semi-centrale, sono cresciuti del 4% (del 3,5% nei capoluoghi), nelle località di vacanza i valori sono aumentati, sempre in media, del 17 per cento. Molto più del 13% di Roma e in linea con il 17,6% di incremento sulla “piazza” milanese...