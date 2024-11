Cessione del credito, le sole forniture non contribuiscono ai Sal

Nel conteggio dei Sal, collegati alla cessione del credito, rientrano solo i lavori realizzati e non le semplici forniture. L’indicazione arriva da una risposta a interrogazione del ministero dell’Economia in commissione Finanze alla Camera. Una risposta che costituisce un precedente importante, dal momento che la nozione di stato di avanzamento lavori è stata utilizzata in diverse occasioni in questi anni, anche per far rientrare alcuni interventi nelle proroghe delle agevolazioni fiscali.

Il quesito...