Esenzione Imu per l’abitazione principale solo al comproprietario residente

Se due fratelli sono comproprietari al 50% di un immobile destinato ad abitazione principale soltanto ad uno di loro spetta l’esenzione Imu per quest’ultimo, sul 50% dell’immobile, mentre la restante parte del 50%, di proprietà dell’altro fratello che vive altrove, sconta l’Imu per le seconde case. Sono queste le interessanti conclusioni che possono trarsi dall’ordinanza 9430/2025 depositata in Cassazione.

La normativa vigente

In base al previgente articolo 9, comma 1, del Dlgs 23/2011, soggetto passivo dell’Imu è il ...