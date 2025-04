Diritto di superficie su terreni agricoli: si applica l’aliquota del 9%

Con la risoluzione 23/E del 3 aprile 2025, l’agenzia delle Entrate compie un passo decisivo nel riallineamento della prassi fiscale ai principi affermati dalla Cassazione. Il tema riguarda la tassazione degli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, con particolare rilievo per gli impianti fotovoltaici. Fino ad oggi, l’amministrazione aveva interpretato in senso estensivo l’articolo 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, applicando in questi casi...

