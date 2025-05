La svolta della Cassazione per le agevolazioni fiscali su ruderi e fabbricati degradati

E’ possibile estendere le agevolazioni “prima casa” anche a immobili in condizioni di grave degrado fisico e strutturale, cosiddetti fabbricati collabenti (F/2)?

L’acquisto della prima casa continua a rappresentare, nel panorama fiscale italiano, non soltanto un passaggio cruciale per la realizzazione del progetto abitativo familiare, ma anche una delle operazioni patrimoniali più rilevanti per il contribuente medio. La normativa vigente prevede infatti un trattamento agevolato di particolare favore, finalizzato a incentivare l’accesso alla proprietà immobiliare e a sostenere le famiglie nel soddisfacimento del bisogno primario dell’abitazione.

Tra i benefici...