L’inventario degli arredi presenti nell’immobile locato

In tema di locazione, nel momento della stipula del contratto di locazione, e contestualmente alla consegna dell’immobile da parte del locatore in favore del condutture, nel caso di presenza di beni mobili che arredano l’unità immobiliare, è necessario redigere un inventario da allegare al contratto. La finalità è quello di avere un elenco dettagliato dei beni presenti all’interno dei locali e che al momento della consegna vengono presi dal conduttore in custodia per tutta la durata della locazione. La presenza di tale inventario evita contestazioni al momento della cessazione del rapporto locatizio.