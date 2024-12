Con l’ordinanza numero 30713 del 29 novembre 2024, la Corte di cassazione ha ribadito che l’articolo 1117 del codice civile non prevede una mera presunzione di contitolarità dei beni comuni, ma una vera e propria attribuzione in comproprietà, in capo ai singoli condòmini, dei beni in esso indicati, tra i quali figura il lastrico solare.

Spetta a chi...