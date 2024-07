Citofono da rifare: costi divisi con criteri derogabili

La domanda

La domanda Per il rifacimento dell’impianto di videocitofono sono previste le spese relative a: installazione di tastiera citofonica; onorari per la gestione di opera straordinaria; onorari per la predisposizione della pratica ai fini della detrazione Irpef. Il totale di queste voci di spesa è stato suddiviso dall’amministratore in parti uguali. Domando se, in realtà, la suddivisione andava effettuata secondo i millesimi di proprietà, come previsto dall’articolo 1123 del Codice civile.