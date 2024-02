Come l’ex condomino può farsi rimborsare il credito

La domanda Ho venduto un appartamento nel 2022 e, come da prassi, ho ricevuto il nulla osta al pagamento di tutte le rate condominiali preventivate. A giugno 2023 l’amministratore, su mia richiesta, ha precisato che, se nel consuntivo fosse risultato un credito in mio favore, avrebbe provveduto al rimborso della parte eccedente solo dopo l’approvazione dello stesso. A ottobre 2023 è stato approvato dall’assemblea condominiale il bilancio consuntivo del 2022, dal quale risulta un mio credito di oltre 900 euro. Ho chiesto all’amministratore di ricevere il rimborso di quanto spettante, ma lui ha risposto che lo farà nel momento in cui sul conto condominiale risulterà la provvista necessaria. È trascorso ormai diverso tempo e l’amministratore si è reso praticamente irreperibile, non rispondendo alle mie chiamate e ai miei messaggi. Vorrei sapere che cosa posso fare per riavere quanto mi spetta.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 gennaio 2024

In effetti la giurisprudenza si occupa per lo più del credito del condominio verso il vecchio e nuovo condomino, in applicazione del principio di solidarietà fra questi due soggetti sancito dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Nel caso descritto dal quesito si può rispondere facendo riferimento ai princìpi generali in materia...