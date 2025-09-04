Compensi dell’amministratore e prescrizione: la prestazione non è periodica e il termine è decennale
Chiarito anche che l’approvazione del bilancio consuntivo costituisce titolo valido e vincolante per la riscossione del compenso, se non impugnata
Il compenso dell’amministratore di condominio è soggetto a prescrizione quinquennale o decennale? E ancora: il credito può dirsi provato in base alle sole fatture? E quale valore hanno i bilanci approvati? A questi quesiti risponde la sentenza del Tribunale di Bari 2713/2025, che affronta un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un condominio nei confronti dell’ex amministratore.
Il nodo della prescrizione
Il cuore della decisione è rappresentato dalla negazione dell’applicabilità dell’articolo 2948, n. 4, Codice civile...