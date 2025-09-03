Necessaria simmetria tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’appalto
Possibile pertanto la concorrenza delle azioni con il potere del giudice di riqualificare la domanda in base ai fatti allegati
L’ordinanza della Corte di cassazione civile, sezione II, numero 22634 del 5 agosto 2025 offre l’occasione per una riflessione sui rapporti tra le due forme di tutela del committente nell’appalto, disciplinate rispettivamente dagli articoli 1667 e 1669 del Codice civile.
Il caso e la questione giuridica
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema corte, un condominio aveva ...