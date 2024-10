Comunicazione antifrode, esentato il sismabonus in versione ordinaria

Nessuna comunicazione antifrode per il sismabonus ordinario ma solo per la versione “super” dello sconto. Lo chiarisce una delle Faq pubblicate sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche per analizzare il nuovo adempimento. Spiegando anche come i dati trasmessi al Dipartimento Casa Italia non saranno trasmessi né ad Enea né ad altri soggetti, come l’agenzia delle Entrate. Eventuali altri obblighi dovranno essere oggetto di comunicazioni separate.

Il nuovo adempimento, disciplinato dal decreto...