Comunità energetiche, più incentivi dal decreto Bollette: ampliata la platea dei beneficiari

La legge di conversione estende l’accesso ai contributi GSE per promuovere l’autoconsumo collettivo e l’energia condivisa.

La legge 60 del 24 aprile 2025 di conversione, con modifiche, del D.L. 19 del 28 febbraio 2025, il cosiddetto “decreto Bollette”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile ultimo scorso. Il provvedimento, “recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”, contiene alcune importanti...