Comunità energetiche rinnovabili: i dubbi sollevati dal decreto Mase

Dopo 18 mesi di attesa, venerdì 24 gennaio è finalmente entrato in vigore il decreto attuativo del Mase, recante le misure incentivanti per le Cacer - Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile.

Benché lo stesso non fosse stato divulgato anticipatamente dal ministero, fin dal maggio dello scorso anno gli organi di stampa hanno dato ampio risalto ai suoi contenuti, facendo esplicito riferimento alla bozza inviata all’antitrust europeo. E in effetti una prima superficiale...