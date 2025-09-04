Conclusioni

Il modello proposto ha carattere propositivo e si fonda su una constatazione chiara: accanto agli strumenti predittivi approfonditamente definiti nel Codice delle Valutazioni Immobiliari (2025), la via più percorribile per la determinazione del Property Value è un approccio convenzionale, fondato su un impianto metodologico scientificamente strutturato.

La proposta prende le mosse dal metodo della capitalizzazione finanziaria, ampiamente riconosciuto e formalizzato, adattato alla stima con criteri...