Il Property Value, come stabilito dal Regolamento (UE) 2024/1623 che ha modificato il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR3), rappresenta un riferimento prudenziale e conservativo di stima, funzionale alla garanzia ipotecaria. Si tratta di un valore distinto dal Market Value, calcolato secondo criteri prudenziali e regolamentari, volto a intercettare la sostenibilità della garanzia lungo l'intera durata del mutuo.

Il Property Value deve essere determinato:

escludendo aspettative di rivalutazione dei prezzi futuri;

considerando lo scostamento tra il valore di mercato al momento della stima e il valore sostenibile per la durata del mutuo.

Non introduce una nuova base di valore, ma applica...