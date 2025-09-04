Il Property Value, come stabilito dal Regolamento (UE) 2024/1623 che ha modificato il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR3), rappresenta un riferimento prudenziale e conservativo di stima, funzionale alla garanzia ipotecaria. Si tratta di un valore distinto dal Market Value, calcolato secondo criteri prudenziali e regolamentari, volto a intercettare la sostenibilità della garanzia lungo l'intera durata del mutuo.
Il Property Value deve essere determinato:
- escludendo aspettative di rivalutazione dei prezzi futuri;
- considerando lo scostamento tra il valore di mercato al momento della stima e il valore sostenibile per la durata del mutuo.
Non introduce una nuova base di valore, ma applica...
Property Value: una proposta di stima fondata sulla yield capitalization
di Giovanni Rubuano – Valutatore Immobiliare, Componente Consiglio DirettivoGEO.VALGEO.VAL