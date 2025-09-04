Si propone un modello valutativo di tipo convenzionale, fondato sull'impianto metodologico della capitalizzazione finanziaria, del quale mantiene l'architettura originaria, introducendo un correttivo specifico: il coefficiente di correzione prudenziale (Δ).
Il coefficiente di correzione prudenziale rappresenta l'elemento cardine dell'adattamento metodologico proposto. Agendo direttamente sul saggio di capitalizzazione finanziaria consente di internalizzare, in modo sintetico e replicabile, i rischi...
Property Value: una proposta di stima fondata sulla yield capitalization
di Giovanni Rubuano – Valutatore Immobiliare, Componente Consiglio DirettivoGEO.VALGEO.VAL