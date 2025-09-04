I QuaderniI Quaderni

Proposta di stima

Consulente Immobiliare

Si propone un modello valutativo di tipo convenzionale, fondato sull'impianto metodologico della capitalizzazione finanziaria, del quale mantiene l'architettura originaria, introducendo un correttivo specifico: il coefficiente di correzione prudenziale (Δ).

Il coefficiente di correzione prudenziale rappresenta l'elemento cardine dell'adattamento metodologico proposto. Agendo direttamente sul saggio di capitalizzazione finanziaria consente di internalizzare, in modo sintetico e replicabile, i rischi...

Consulente Immobiliare

Argomenti

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare

  • [1] calcolopv.it, per scaricare il foglio di calcolo per la determinazione del Property Value.