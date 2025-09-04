Esclusione del saggio di variazione del prezzo e superamento delle serie storiche

Nella costruzione del modello proposto non si applica il saggio di variazione del prezzo normalmente previsto nella capitalizzazione finanziaria per la stima del valore di rivendita, in quanto espressamente escluso nella determinazione del Property Value, in coerenza con il principio di stima prudenziale. Ne deriva che il valore è stimato cristallizzando le condizioni del mercato alla data della valutazione, senza ipotizzare apprezzamenti futuri.
Parallelamente, non si fa ricorso alle serie storiche...
Argomenti
Property Value: una proposta di stima fondata sulla yield capitalization
di Giovanni Rubuano – Valutatore Immobiliare, Componente Consiglio DirettivoGEO.VALGEO.VAL